La scuola cattolica nega l’iscrizione al 16enne problematico bocciato | È il regolamento Ma la madre | Vogliono liberarsi di lui

(Di lunedì 8 luglio 2024)e rifiutato dalla. È quello che è successo a un ragazzo di 16 anni con una diagnosi di disturbo evolutivo dell’autocontrollo, unito a disturbo oppositivo provocatorio aggravato dall’uso di sostanze, iscritto alla classe terza dell’istituto tecnico “Breda” di Sesto San Giovanni (Milano), gestito dai salesiani. A denunciare il caso è stata lasul proprio profilo Facebook: “Mio figlio non è stato ammesso al quarto anno dellache frequentava, senza alcun preavviso. Gli hanno abbassato tutti i voti e lo hanno respinto. Non solo non è stato promosso, ma gli è statata anche la possibilità di rimanere iscritto nellache ha sempre frequentato”. Formalmente, però – come ammette la stessa mamma del ragazzo – laha agito in modo inappuntabile: infatti, in base all’articolo 7 deldel “Breda”, adottato anche in altri istituti salesiani, “l’allievo che al termine dell’anno scolastico è classificato non promosso normalmente non è accettato a ripetere la stessa classe nell’istituto.