Juventus | Thiago Motta a Torino visite al JMedical e incontro con Giuntoli alla Continassa

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inizia l’avventura di. Il nuovo allenatore bianconero ha svolto lemediche di rito alper poi recarsi. Cori dei tifosi all’ingresso del centro sportivo e poicon Cristianoe la dirigenza, in attesa dell’arrivo di Khephren Thuram nelle prossime ore. Per quanto riguarda il mercato, si attendono notizie da Adrien Rabiot, impegnato a Euro 2024 con la sua Francia. In difesa Kiwior dell’Arsenal è l’obiettivo principale, mentre Koopmeiners si allontana dopo i 60 milioni chiesti, senza contropartite tecniche, dall’Atalanta.alconSportFace. .