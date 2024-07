Ischia mangiano le caramelle lasciate dai clienti in hotel? Finisce in disgrazia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)ledaiine finiscono all'ospedale per un'intossicazione alimentare: è quello che è successo a tre dipendenti di undinel pomeriggio di ieri, domenica 7 luglio. Protagonisti della vicenda un 55enne, una 53enne e un 17enne, che subito si sono presentati – accompagnati da un parente - al pronto soccorso. Ai carabinieri e ai medici i tre hanno raccontato di lavorare per una ditta di pulizie. Poco prima, mentre si trovavano nella camera di un albergo a Forio ed erano impegnati nelle pulizie, erano stati attirati dalla presenza di alcune, decidendo di mangiarsene qualcuna. Pochi minuti e per loro è iniziato un vero e proprio incubo, con giramenti di testa e stato confusionale. Dopo essere stati allertati, i carabinieri sono intervenuti nella stanza d'albergo segnalata – occupata da una coppia di turisti statunitensi incensurati di 37 e 31 anni – e lì hanno trovato e sequestrato una confezione dialla frutta molto note negli Usa.