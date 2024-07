Intitolare Malpensa a Berlusconi è uno schiaffo alla democrazia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) di Tito Borsa Prosegue imperterrita la beatificazione del pregiudicato Silvio. Ci stavano già provando quando il reo era vivo, raccontandolo come l’unico moderato all’interno del centrodestra, ma a un anno dmorte l’opera di revisionismo ha molti meno ostacoli. Qualche settimana fa aveva scatenato qualche sparuta polemica l’idea di un francobollo commemorativo, ora invece sembra cosa fatta l’intitolazione al pregiudicato dell’aeroporto di Milano. Una vicenda assurda, paradossale:un aeroporto a un condannato per frode fiscale che ha pagato per anni Cosa Nostra, che ha sdoganato qualunque cosa in politica, che ha allontanato i giornalisti scomodi dRai, che ha provato a comprare chiunque gli ostacolasse il cammino.