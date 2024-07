Il ritrovo dei campioni Festa all’Obelix di Marina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ieri, al Bagno Obelix didi Ravenna, si è tenuto un emozionante pranzo didi ex pallavolisti, giocatori e oggi allenatori o dirigenti, che hanno trascorso una giornata di convivialità e ricordi (foto Zani). Il bagno, noto luogo diper i pallavolisti, è stato teatro di battute, aneddoti, sorrisi e brindisi a più mani. Tra i presenti, c’era Hristo Zlatanov, oggi dirigente sportivo e padre di Manuel Zlatanov, il nuovo acquisto che giocherà a Ravenna nella prossima stagione. Hristo Zlatanov è noto per aver detenuto il record di punti messi a segno in Serie A fino a novembre 2019. Non sono mancati altri nomi illustri come Stefano Margutti, Christian Leonelli e Andrea Gardini. Gardini, storico capitano della nazionale italiana che ha vinto i Mondiali con Velasco e considerato uno dei migliori centrali di sempre, fu un simbolo della “generazione di fenomeni” del volley italiano.