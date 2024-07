Il rischio dell’emotività negli investimenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Biocchi E adesso che faccio? Compro, colche siamo ai massimi e quindi si scende senza scampo, oppure non compro più per poi magari mangiarmi le mani per la performance perduta? Questa è una delle domande più comuni che gli investitori si pongono, specie in periodi di incertezza. La paura di comprare ai massimi e vedere poi i propriperdere valore è un timore reale, così come lo è il rimpianto di non aver investito e perdere un’opportunità di guadagno. Entrambi gli scenari rappresentano due facce della stessa medaglia: l’emotività. Investire richiede un approccio strategico e razionale. Uno dei primi passi per mitigare questi timori è adottare una strategia di investimento diversificata. Diversificare non significa banalmente comprare più strumenti diversi anziché uno solo, ma richiede attenzione e pianificazione.