Il campione d' Italia Kristjan Asllani torna nella ' sua' Buti

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 - Il centrocampista dell'Inter,, la città dove è cresciuto per incontrare i suoi beniamini. Alle 22:15 di venerdì 12 luglio, Piazza Garibaldi accoglierà il calciatore prima della sua ripartenza in attesa della ripresa del Campionato di Serie A. "Dai tempi che palleggiava in Piazza Garibaldi sotto l'ombrello - scrive il Comune disulle sue pagine social - ad'2023/2024 con la maglia dell'Inter, a regista della Nazionale Albanese agli Europei di Germania 2024. Ne ha fatta di strada il nostro, ma è rimasto sempre lui, umile ed educato, legato alla nostrache lo festeggerà venerdì 12 luglio alle ore 22.15 in Piazza Garibaldi prima della della sua ripartenza per la preparazione estiva in vista del Campionato di serie A 2024/25.