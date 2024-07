Hosteria La Stazione – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024)LaVia Solferino, 8 – 00185Telefono: 06/45475620 Sito Internet: www.la.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/28€, primi 13/18€, secondi 18/22€, dolci 8€ Chiusura: Domenica OFFERTA In una zona ricca di fast food e locali dall’indole turistica, questa insegna, che nel nome si rifà alla vicinaTermini, offre una cucina tradizionale e senza fronzoli, con un livello qualitativo che supera ampiamente la sufficienza ma con alcuni aspetti a nostro avviso da rivedere. Il menù nella sezione antipasti propone prevalentemente delle selezioni di salumi e formaggi, affiancate da un mix di fritti e da una parmigiana di melanzane. Nei primi è sicuramente la tradizionena a farla da padrona, con il trittico per eccellenza – carbonara, amatriciana e cacio e pepe – proposto anche in un unico piatto: buone le prime due, con guanciale croccante e giusta cremosità, un po’ asciutta la terza, ma con una bella nota atica data dal pepe.