Guida TV Sky Cinema e NOW | Pare Parecchio Parigi Lunedi 8 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ci attende una selezione di film emozionanti e variegati. Stasera alle 21:15 su SkyUno HD (canale 301) e alle 21:45 su SkyComedy HD (canale 309), andrà in onda "cchio", una commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Il film narra la storia di tre fratelli che cercano di realizzare l'ultimo desiderio del loro padre malato: visitare. La pellicola promette risate e momenti toccanti durante le avventure e disavventure dei protagonisti nella città dell'amore. Su SkyDue HD (canale 302), alle 21:15, potrai vedere "Zero Dark Thirty", un thriller diretto da Kathryn Bigelow che ha vinto un Oscar.