Gratta e vinci ci risiamo | la leggenda del numero 7 colpisce ancora

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 luglio 2024), evidentemente non si tratta solo di una: il7 lo ha fatto, che bellezza. Ogniè un gioco a sé stante. Alcuni sono semplici e lineari, altri un tantino farraginosi, ma il bello, in fondo è proprio questo: armarsi di santa pazienza e sperare che i pianeti si allineino mentre grattiamo, con la nostra monetina, quella patina argentata che spesso, purtroppo non sempre, nasconde sorprese gigantesche. Quest’uomo crede che il7 sia stato il suo portafortuna – Ilveggente.itTante leggende si nascondono dietro questi tagliandi che promettono premi giganteschi, ma poche sono vere. Una storia che arriva da Louisville, nel Kentucky, ci ha però convinti del fatto che una di esse potrebbe essere, effettivamente, reale.