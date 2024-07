Fuori dalla storia Povera Francia | che scontro tra Granato e Gasparri

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nervi tesi nello studio televisivo di “4 di Sera”, programma condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Durante un dibattito sul programma dell'estrema sinistra francese di Jean-Luc Mélenchon - che con l'alleanza con il partito del presidente Emmanuel Macron potrebbe formare il nuovo governo a Parigi – è andato in scena un acceso botta e risposta tra l'esponente di Potere al Popolo Giulianoe il senatore di Forza Italia Maurizio. “Io sul programma di Mélenchon ci metto la firma”, ha esordito il portavoce del movimento di sinistra, che poi ha proseguito: “E' praticamente lo stesso di Potere al Popolo”. Il presentatore della trasmissione, Poletti, gli fa notare che il loro programma dice di portare via le case. La replica arriva in un amen: “Dice che le case sfitte sono uno sfregio alla miseria, che la casa è un diritto delle persone, e che quindi bisogna difendere la proprietà privata per tutti, come recita l'art.