Fiorentina Kean | Non vedo l’ora di iniziare qui progetto ambizioso

(Di lunedì 8 luglio 2024) ”Nondi cominciare, ho scelto Firenze e laperché hanno tante ambizioni come me”. Così Moiseha parlato al primo giorno da giocatore della. L’ex giocatore della Juventus oggi era al Viola Park per svolgere le visite mediche di rito. ”Credo che proprio per le ambizioni che io sto ricercando essere qui è la cosa perfetta per me. Ho visitato il Viola Park ed è un centro sportivo meraviglioso, che ti stimola ad andare in campo e dare il cento per cento’‘.: “Nondi, qui” SportFace. .