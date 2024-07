Euro 2024 | a due giorni dall’Olanda l’Inghilterra gioca a golf e Saka inciampa sul green VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024)cerca di allentare la pressione in vista della semifinale acontro l’Olanda, in programma mercoledì 10 luglio alle 21.00. La nazionale di Southgate si è cimentata nelnella giornata di oggi. I portieri Ramsdale e Pickford hanno dimostrato di essere a loro agio sul, mentre Eze e Bellingham hanno avuto non poche difficoltà con tutte le mazze provate. Protagonista, oltre che sul campo da calcio, Bukayo. Iltore dell’Arsenal, dopo aver effettuato un gran colpo, si è girato per ricevere l’applauso dei compagni ed èto rovinosamente su una sacca da gol. Il risultato: risate da parte di tutta la squadra. Che non sia questo il modo migliore per tentare di alleggerire la tensione a duedalla semifinalepea con gli Oranje di Koeman.