Elezioni Francia ora per governare le sinistre dovranno accettare sanguinosi compromessi

(Di lunedì 8 luglio 2024) Laha detto no all’estremismo della Le Pen, il fronte repubblicano e antifascista ha vinto, l’estrema destra reazionaria del Rassemblement National ridimensionata, rispetto alle roboanti previsioni e agli ancor più favorevoli sondaggi, per non parlare della martellante propaganda mediatica (anche in Italia troppi hanno tifato Le Pen). Il Rassemblement spadroneggiava con tracotanza, giacché si vedeva già dentro le stanze del potere, ma è rimasto in una sala d’eterna attesa, ancora una volta niente chiavi di Palazzo Borbone, quelle toccheranno ad altri. A chi non si sa. Troppo presto. E troppi inghippi da risolvere. Si voleva “chiarificare” la situazione, la situazione è più complicata di prima. Perché mettere d’accordoe macronisti è come mettere d’accordo interisti e milanisti.