Ecco la gelateria ‘Villa Rosa’ Ingredienti a chilometro zero

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo quasi 40 nella sua sede storica sul lungomare di Pratoranieri, la"Villa Rosa" ha inaugurato la sua nuova sede in via Litoranea 77. Laè stata aperta nel 1987 dai due fratelli Ballerini e chiusa nel 2022. Dopo un anno di pausa Antonello Ballerini assieme a sua moglie Katerina hanno puntato nuovamente su quello che sanno fare meglio, il gelato, e per farlo hanno scelto un nuovo punto strategico della città e nuovi obiettivi. Adesso puntano su gelati cona km 0 e anti colesterolo: "Conosco bene Angela Saba – spiega Katerina – che produce nel suo caseificio un formaggio anti colesterolo con latte prodotto dai semi di lino. Da lì nasce l’idea di collaborare insieme per creare un gelato innovativo e salutare.