Correa pensa al futuro | a metà tra la Grecia e l’America

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Joaquin, nonostante una stagione negativa in Francia, è finito nel mirino del campionato greco. L’attaccante dell’Inter ha riscosso interesse anche nel nuovo continente. ADDIO – L’Inter di Simone Inzaghi si rivedrà sabato 13 luglio alla Pinetina per l’avvio della stagione 2024/2025. I nerazzurri, sotto la guida del tecnico piacentino che rinnoverà a breve – avranno l’arduo compito di difendere il ventesimo scudetto. Tra chi resta e chi parte, nei prossimi giorni alla Pinetina ci sarà tanto via-vai. Uno che partirà quasi sicuramente sarà Joaquinche nelle scorse ore è stato attenzionato dall’AEK Atene. L’argentino piace al tecnico Almeyda che proverà a convincerlo per trasferirsi a titolo definitivo in. Questa strada resta quella più golosa dell’Inter che vorrebbe cederlo definitivamente senza prolungare i prestiti o eventualmente rinnovare.