Commissione Ue riapre indagine su aiuti di Stato a Lufthansa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) Bruxelles, 8 lug. (askanews) – Laeuropea ha riferito, con un comunicato pubblicato oggi a Bruxelles, di aver avviato un’approfondita per valutare se una misura di ricapitalizzazione tedesca da 6 miliardi di euro a favore della compagnia aerea tedescasia in linea con le norme Ue suglidi. L’aiuto tedesco, che mirava a ripristinare la situazione patrimoniale e la liquidità dinella situazione eccezionale causata dal Covid, erainizialmente approvato dalla, il 25 giugno 2020, nell’ambito del Quadro temporaneo per glidipredisposto per affrontare le conseguenze della crisi pandemica. Il 10 maggio 2023, tuttavia, la decisione dellaera stata annullata dal Tribunale di primo grado dell’Ue, con una sentenza secondo cui la misura di ricapitalizzazione autorizzata pernon soddisfaceva molte delle condizioni stabilite nel Quadro temporaneo Covid.