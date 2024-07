' Colpita seconda struttura medica a Kiev 4 morti'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quattro persone sono state uccise e altre tre sono rimaste ferite oggi in un attacco russo che ha danneggiato una, poco dopo il bombardamento che ha danneggiato un ospedale pediatrico nella capitale ucraina: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. "La capitale è stata nuovamente attaccata. Distruzione parziale dell'edificio di un centro medico. Ci sono quattroe tre feriti. I dettagli sono in fase di conferma. I soccorritori stanno lavorando sul posto", si legge in un messaggio pubblicato sui social media. .