Cinque amichevoli per il Napoli in ritiro | le gare di preparazione al campionato

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDuea Dimaro, in Trentino e tre a Castel di Sangro in Abruzzo, prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia del 10 agosto contro il Modena. Ilha reso noto oggi il calendario dei test didella squadra di Antonio Conte, che domani si raduna a Castel Volturno e giovedì parte per il primoa Dimaro. La squadra azzurra in Trentino scende in campo il 16 luglio nel primo test contro l’ASD Anaune Val di Non, mentre il 20 luglio affronterà il Mantova, squadra di serie B. Nella seconda parte dellaa Castel di Sangro, dove la squadra è ildal 25 luglio, il primo test è il 28 luglio contro la squadra turca della serie A Adana Demirspor allo stadio di Castel di Sangro.