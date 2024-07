Che dieta segue Gianmarco Tamberi per vincere un nuovo oro olimpico?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Premessa necessaria: ladi, per ammissione dello stesso altista, è terribile. E in alcun modo deve essere presa come modello. Si tratta di un regime alimentare ai limiti della sopravvivenza che l’atleta azzurro stando per bissare il successo ai prossimi Giochi di Tokyo. Con ogni probabilità, i suoi ultimi. In una lunga intervista rilasciata a GQ, il campionein carica, campione del mondo e campione europeo, nonché portabandiera dell’Italia, ha raccontato nei dettagli cosa sta mangiando in questi giorni per arrivare al massimo della forma all’appuntamentosaluta il presidente Sergio Mattarella dopo la vittoria agli Europei (fonte: X Quirinale)La sua, quindi, prevede un introito di calorie tali da ridurre al minimo il grasso.