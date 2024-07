Caso vaccini l’emendamento per cancellare l’obbligo è inammissibile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non sarà esaminatoal decreto legge sulle liste d’attesa presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi (nella foto), che chiede divaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. A quanto si apprende da fonti parlamentari,verrà dichiaratoper estraneità di materia quando domani mattina si riunirà la commissione Affari sociali del Senato, che sta esaminando il decreto. Il Carroccio avrebbe lasciato libertà di scelta. Anche ieri è stata una giornata in cui ci sono state diverse polemiche nei confronti del. Sul tema sono intervenuti anche gli iscritti alla Sipps, la società italiana di pediatria preventiva e sociale: "Senzavaccinale i bimbi sono più fragili".