Carrarese Il Catania insiste per Di Gennaro Rientrati alla base Cartano Raimo e Opoola

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mentre sul fronte entrate si continua a lavorare per i possibili arrivi di Yayah Kallon e Ryduan Palermo, gli uomini mercato dellatentano anche di conservare i propri pezzi più pregiati finiti al centro degli interessi di altre squadre. Fra questi c’è Matteo Di, centrale difensivo che nell’ultima stagione si è rivelato un autentico pilastro del reparto arretrato azzurro, scendendo in campo 38 volte fra campionato, playoff e Coppa Italia e mettendo a referto anche 4 gol e un assist. Il giocatore, classe ‘94, che vanta una buona esperienza in Serie B avendoci militato 75 volte con le maglie di Livorno e Alessandria, è infatti nel mirino del, intenzionata a comporre una squadra da sogno per tentare l’assaltocadetteria.