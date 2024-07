Benevento Bonus luce e gas | c’è l’avviso pubblico entro il 28 luglio va presentata l’istanza 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicatoper l’erogazione, una tantum, della misura di sostegno per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas per i residenti ain forma integrale è consultabile al seguente link: https://web.comune..it/mc/mcpdettaglio.php?idpubbl=32913costituisce una forma di sostegno verso le famiglie che versano in condizioni di vulnerabilità economica o in uno stato di disagio. Possono presentare istanza i cittadini italiani, dell’Ue o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia con residenza nel Comune dida almeno 12 mesi dalla pubblicazione dele con Isee (ordinario o in corso di validità) non superiore a 12mila euro.