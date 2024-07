Bassetti | La proposta del leghista Borghi contro l’obbligo vaccinale per i bambini è assolutamente scellerata e irresponsabile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Ringrazio il senatoreperché è riuscito nell’impresa quasi impossibile di mettere tutti d’accordodi lui. Forse dovrebbe fare più spesso questi interventi, è stato giustamente criticato da tutta la comunità medico-scientifica, che non è mai stata così unita, per una, soprattutto visto il momento attuale in cui stiamo vedendo una recrudescenza del morbillo“. Così, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, l’infettivologo Matteostronca l’emendamento al decreto legge sulle liste d’attesa presentato dal senatore della Lega Claudio, che chiede di cancellareper i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. Il primario del Policlinico San Martino di Genova aggiunge: “Questo dimostra chenon conosce non solo le malattie infettive, ma neanche l’epidemiologia, il che è molto grave per chi deve rappresentare il popolo.