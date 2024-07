Volo cancellato in ritardo o in overbooking | che diritti hanno i passeggeri europei?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 7 luglio 2024) È estate, fa caldo (bombe d’acqua a parte) e l’annata – di studio o di lavoro – è stata lunga per tutti. Si parte, dunque. Che la vostra destinazione prescelta sia un’isola greca o un fiordo norvegese, una grande capitale Ue o un’altra località del Belpaese, è probabile che quest’estate dovrete prendere un aereo. Esperienza sempre divertente (per chi non ne soffre, quanto meno). Ma che può talvolta trasformarsi in disavventura decisamente meno piacevole: ritardi, cancellazioni,, dissidi vari con la compagnia aerea sono scenari sempre dietro l’angolo – specie, per l’appunto, d’estate, quando i cieli d’Europa si fanno più trafficati. Sino a una manciata d’anni fa l’iter da seguire in questi casi non era chiarissimo, e le compagnie aeree non di rado se ne approfittavano.