Voglio gli ebrei appesi | Parodi denunciata per odio razziale Schlein non la condanna E FdI la stana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 7 luglio 2024) Rimbomba in queste ore il silenzio assoluto (imbarazzato e imbarazzante) di Ellysulle dichiarazioni antisemite della attivista filo-palestinese Cecilia, ospite dei giovani Pd. L’attivista pro-Pal invitata agli eventi del Pd Sullo scandaloso silenzio è intervenuto anche Tommaso Foti. “Prima ancora della Commissione straordinaria sull’antisemitismo presieduta dalla senatrice Segre, delle vergognose parole di Cecilia, attivista pro-Palestina ospite degli eventi dei giovani del Pd che vorrebbe gliimpiccati per sputarci sopra, abbiamo atteso invano, almeno fino ad ora, che della vicenda si occupasse, battendo un colpo, Elly”, ha commentato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Foti:non ha maito l’antisemitismo di sinistra “Un’iniziativa – prosegue Foti – che la segretaria del PD avrebbe dovuto subito assumere, essendo la stessa sempre in prima fila quando si tratta di fare la morale ai suoi avversari, salvo poi chiudersi in un assordante silenzio quando dovrebbe farla ai suoi compagni di viaggio”.