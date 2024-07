Una terra di innovatori che punta in alto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Non poteva che tenersi qui, il G7 della Scienza e della Tecnologia che inaugurerà mercoledì al Tecnopolo. Bologna e l’Emilia-Romagna sono all’avanguardia in Italia nella ricerca e nell’innovazione, come dimostra da ultima la notizia che le Due Torri sono la prima città in Italia, ancora prima di Milano e di altre aree magari con più ‘appeal’ mediatico, per attrazione di investimenti esteri nel nostro Paese. Non poteva che tenersi qui, questo G7, ma il riconoscimento che viene dato ai nostri territori non deve essere né un punto di arrivo né un incentivo per sedersi sugli allori e pensare che si possa vivere di rendita per i prossimi anni, o peggio, decenni. Perché nel mondo della ricerca e dell’innovazione la regola d’oro è sempre una: mai smettere di correre.