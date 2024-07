TS – Zirkzee e De Ligt a un passo | Manchester United scatenato!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 7 luglio 2024) 2024-07-07 17:25:22 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Due è meglio che uno, recitava una vecchia pubblicità di un celebre gelato e in pieno clima estivo ilsembra pronto a trarre ispirazione: due colpi in canna.e Desono a undai Red Devils. Cresce sempre di più la fiducia delnel completare l’operazione per l’acquisto dell’ex difensore della Juve che potrebbe presto diventare compagno di squadra con l’attaccante del Bologna. Dedeterminato a riabbracciare Ten Hag Sia per Desia perloavrebbe trovato l’accordo totale con il calciatori. L’olandese ha declinato la corte di Liverpool e Psg, spinge con il suo agente per trasferirsi in Premier League e riabbracciare il suo mentore Ten Hag; il club inglese vuole sfruttarne volontà per chiudere nel più breve tempo possibile l’accordo con il Bayern Monaco.