Tour de France 2024 Pogacar | Vingeegard ha paura di me ma non mi dà fastidio

"Vingegaard hadi me, altrimenti avrebbe preso il comando. Ma la cosa non mi dà. Non fanno che pensare alla mia ruota, non a quella degli altri". Tadejnon le manda a dire al rivale del Team Visma-Lease a Bike al termine della nona tappa delde, la Troyes-Troyes di 199 chilometri. "È stata una corsa divertente – prosegue la maglia gialla – C'era molta sabbia e polvere dappertutto, ed era impossibile avere un quadro chiaro della gara. Ho avuto ottime gambe, il che è una buona notizia perché questa è stata una delle tappe più difficili di questode. Sono davvero felice di come questo inizio, mi sento molto fiducioso e sono in ottima forma".