Tormenti sinistri Marino divorzia da Rackete | le occupazioni dividono Avs

(Di domenica 7 luglio 2024) Su sei eurodeputati, quattro siederanno col gruppo dei Verdi/Ale. Nella decima legislatura solo Ilaria Salis e Domenico Lucano andranno nella compagine di Sinistra. A pesare soprattutto la decisione dell'ex sindaco di Roma Ignazio, capolista nella circoscrizione del Centro Italia, che sin da subito, si smarca dai compagni e si accoda ai suo vecchi amici ecologisti. Non è una posizione sorprendente, considerando le sue battaglie per l'ambiente nei giorni in cui era alla guida del Campidoglio. Ad accodarsi all'amministratore pure Benedetta Scuderi, nome sponsorizzato dall'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, quarta al Nord Ovest, ma dentro grazie proprio alle rinunce di Salis e Lucano, che hanno optato per altri collegi, al fine di farla eleggere.