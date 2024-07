Storia dei profumi alla lavanda | una nota che ha superato finalmente i confini di genere

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 7 luglio 2024) Basta annusarli per essere catapultati in Provenza, nel Sud della Francia, e percepire a occhi aperti tutti gli odori delle colline rinfrescate dbrezza del mare. Ifanno questo effetto. Soprattutto oggi che questaè diventata no gender, regalandoci più di un profumodonna di successo. Eppure non è sempre stato così. L’utilizzo dellain fragranze dichiaratamente femminili è molto recente. Di profumo uomo, invece, si è sempre parlato, fin dall’antichità. Profumofatto in casa: dall’antichità Il profumofatto in casa, per esempio, è entrato a far parte della tradizione popolare già nel Medioevo.