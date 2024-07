Stellantis altra bastonata all' Italia | dove chiude e fino a quando

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024)decide due nuovi stop produttivi in. Si fermano gli impianti di Melfi, in provincia di Potenza e di Mirafiori. Ma se in Basilicata la produzione si blocca per una settimana nello storico stabilimento piemontese l'attività subirà uno stop da metà luglioalla fine di agosto. Ieri l'azienda ha comunicato ai delegati sindacali che a Mirafiori scatteranno tre settimane di cassa integrazione da lunedì 15 luglioa domenica 4 agosto. Dal lunedì successivo l'impianto torinese si fermerà per altre tre settimane di pausa estiva già programmata. «Non ci aspettavamo nulla di diverso- commentano Edi Lazzi segretario generale della Fiom Cgil di Torino e Gianni Mannori responsabile Fiom per Mirafiori - e quindi non c'è da stupirsi che un altro lungo periodo di stop sia stato comunicato, nonostante gli incentivi, i quali diciamo da sempre che non sarebbero serviti senza avere modelli nuovi da produrre».