Segreti di famiglia | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 7 luglio 2024)di: leQuesta sera, domenica 7 luglio 2024, alle ore 21,30 va in onda in prima seratadi, la nuova fiction turca in onda su Canale 5 che ci farà compagnia per tutta l’estate. Protagonisti gli attori Pinar Deniz e Kaan Urganc?o?lu (l’Emir di Endless Love). La soap ruota attorno a un’avvocata impavida e a un procuratore rispettato i cui percorsi si incrociano durante un’indagine su un crimine. Vediamo insiemedi questa sera.Zafer sospetta che sua figlia Ceylin stia ancora difendendo Cinar, al momento il principale sospettato dell’omicidio di sua figlia Inci, e il dubbio lo attanaglia. Ma Ceylin ha fatto un accordo con Yekta, che le ha promesso di nascondere la verità a Zafer, a patto che lei rinunci a lavorare con suo figlio Engin.