Rimini controlli durante la Notte Rosa | fermate oltre 1200 persone

(Di domenica 7 luglio 2024), 7 luglio 2024 - Quasi 1.200e identificate. E' il bilancio deisvolti dalla polizia di Statoil weekend della. Gli agenti della Questura hanno fermato 714e 203 veicoli:culminati con 7 arresti e 5 denunce. Multato un minimarket che vendeva bevande in bottiglie di vetro nonostante i divieti. La polizia stradale ha fermato 118: 57 le multe, 3 ledenunciate per guida in stato di ebbrezza. Weekend di super lavoro anche per la polizia ferroviaria, che ha identificato 357. La squadra della polizia amministrativa ha fattoin 23 pubblici esercizi, con agenti anche in borghese, in particolare per contrastare il fenomeno della vendita di alcol a minori.