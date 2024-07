Pallanuoto Parigi 2024 | il ct Campagna ne convoca tredici esordio per Gianazza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato “la selezione nazionale dimaschile che parteciperà alle Olimpiadi di, in programma all’Aquatics Centre e all’Arena La Défense dal 28 luglio all’ 11 agosto“. Sonogli atletiti dal commissario tecnico, Alessandro, che andranno a caccia di un podio che manca da Rio 2016 e da un oro che manca addirittura da Barcellona 1992. Spicca la presenza di Tommaso, esordiente in grandi competizioni. Insieme a lui, ci saranno anche Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni e Gianmarco Nicosia (RN Savona), Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta e Nicholas Presciutti (Pro Recco), Edoardo Di Somma (Ferencvaros).