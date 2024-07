Padova agricoltore muore stritolato nel carro miscelatore

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 luglio 2024) Un, Gianni Zanetti, 52 anni, è morto mentre stava lavorando nel suo podere a San Martino di Lupari (). Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'uomo sarebbe mortodentro ildove vi era finito, per cause in corso di accertamento. Sono stati i familiari a scoprire il cadavere del 52enne e a lanciare l'allarme, dopo essere andati a cercarlo non vendendolo arrivare per pranzo. Delle indagini si occupano i carabinieri di San Martino di Lupari che hanno posto sotto sequestro, il macchinario su disposizione della magistratura euganea. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. .