Moto2 GP Germania 2024 risultati e ordine di arrivo | trionfa Aldeguer

(Di domenica 7 luglio 2024) Icon l’die la classifica dellaper il GP di, nono appuntamento del Mondiale. Sul tracciato del Sachsenring, are è lo spagnolo Fermin, che centra la sua seconda vittoria stagionale dopo Jerez e lo fa nel weekend di San Fermìn. Gara sempre sotto controllo per il classe 2005, capace di tagliare il traguardo con 2 secondi di vantaggio sul britannico Jake Dixon, secondo, e 4 sul giapponese Ai Ogura, terzo. Quinto posto per Celestino Vietti, alle spalle del brasiliano Moreira, mentre Tony Arbolino chiude in nona posizione. Appena fuori dalla zona punti invece Dennis Foggia, sedicesimo. CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA L’DIF.J. Dixon A. Ogura D. Moreira C. Vietti S. Chantra S.