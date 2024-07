Moto2 Fermín Aldeguer vince in Germania Sfuma il podio per Vietti e Arbolino al Sachsenring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) Andata in archivio il GP di, tappa del Mondiale 2024 di. Tante curve a sinistra ale difficile gestire le temperature della gomma anteriore, specialmente se si è alle spalle di altri. Una difficoltà in più e chi è riuscito a minimizzare le problematiche ha prevalso. Il migliore in questo senso è stato lo spagnolo. Il pilota della Boscoscuro Conveyors SpeedUp ha creato uno strappo importante a metà della gara, imponendo un ritmo ingestibile per la concorrenza. Abilea non farsi coinvolgere troppo nelle schermaglie iniziali, salvando bene le mescole e andando via nel momento giusto. L’iberico, quindi, ha preceduto il britannico Jake Dixon (Polarcube Aspar) di 2.159 e il giapponese Ai Ogura sull’altra Boscocuro MT Helmets – MSI di 4.