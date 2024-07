Moda protagonista sotto le stelle di Appignano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Lae la bellezza vanno in scena adstasera alle 21 nella suggestiva piazza Umberto I del borgo storico. ’fashion show’ questo il nome dell’evento, aperto al pubblico, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco che vedrà sfilare le collezioni estate 2024 di Paoloni Manifatture, la celebre griffe didi, insieme ai migliori marchi del territorio tra cui Emme Abbigliamento di Pierella Morena, La Bottega di Fabiola di Donatella Dominella, L’Angolo del Corredo di Orietta Amici e Fabiola Rosciani, Sabina e Gloria di Serrani Sabina. Non mancheranno in passerella le creazioni dei giovani appignanesi, tra cui quelle del fashion designer Michele Piatanesi. "E’ un’occasione per celebrare l’eleganza, la creatività e l’innovazione dei nostri talentuosi stilisti e operatori dellaAppignanesi, ognuno con la propria identità e visione creativa; ringrazio tutti coloro che con il loro impegno e la disponibilità dimostrata hanno permesso la realizzazione di questo bellissimo evento", ha dichiarato il sindaco Mariano Calamita.