Marta Luisa di Norvegia | nuovi dettagli sulle nozze

(Di domenica 7 luglio 2024) Quest’estate sembra piena di preparativi per la principessadallae il suo fidanzato, lo sciamano Durek Verrett. La coppia si unirà in matrimonio il prossimo 31 agosto in uno splendido fiordo norvegese. Come riportato dalla stampa estera, la principessa e il fidanzato stanno finalizzando tutto e poco a poco vengono svelati sempre piùsu quello che si preannuncia come il grande matrimonio dell’anno nel paese nordico. Come riportato dalla rivista Hola!, la principessadiha rivelato che la cerimonia avrà due officianti di religioni diverse. Pubblicando un’immagine in cui appare con i due pastori, la figlia dei sovrani norvegesi ha affermato: “Siamo lieti di annunciare che la Rev. Margit Lovise Holte officerà il nostro matrimonio a Geiranger il 31 agosto, seguendo il rito nuziale della chiesa norvegese.