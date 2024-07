Manuel Maura conferma la rottura con Francesca Sorrentino | la verità sui presunti tradimenti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 7 luglio 2024)Sorrenttino non sono più fidanzati. Ormai è ufficiale perchè è arrivata anche lada parte dell’ex fidanzato di Temptation Island 11.hato la fine della relazione amorosa, parlando anche del difficile periodo che ha affrontato e sbilanciandosi anche sulle accuse ricevute in merito ad un presunto tradimento: scopriamo insieme cosa ha scritto.la fine del fidanzamento con: il messaggioha deciso dire anche lui laconscrivendo le seguenti parole su Instagram: “Buonasera a tutti, come avrete potuto intuire tra me eè finita. I motivi dellanon sono nénè mancanze di rispetto da parte mia,come alcuni hanno scritto.