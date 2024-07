LIVE Sinner-Shelton 6-2 5-4 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’americano è più efficace con la battuta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Lungo il rovescio lungolinea di. Bisogna chiudere questo game. 40-15 Seconda esterna, lunga la risposta di, che non aveva intuito la traiettoria. Ancoranon trova la prima. Stavolta la palla era effettivamente fuori. 30-15 Lungo di poco il diritto di. Altra richiesta di challenge. Non entra la prima. 15-15 Fermo sulle gambe, in rete il diritto in uscita dal servizio. 15-0vincente al corpo da parte di. 5-4 Larga la risposta dicon il rovescio. 40-30 Arriva il terzo ace del game, con traiettoria esterna. 30-30 E ancora ace al centro. Attenzione cheinizia a fare troppi punti diretti con la. 15-30 Clamorosa la volée di rovescio sbagliata da