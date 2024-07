LIVE MotoGP GP Germania 2024 in DIRETTA | Martin tiene la testa 3 Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-30, Oira,, Morbidelli, Alex Marquez, Raul Fernandez, Vinales, Bastianini, Marc Marquez e Binder. Questa la top10. -30 giri al termine.ladavanti a Oira e. SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP didi. 14.01 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza. Cielo nuvoloso, non è prevista pioggia. 14.00 Giro di ricognizione! 13.57ha 15 punti di vantaggio sunella classifica del Mondiale. Non siamo però nemmeno a metà stagione. 13.55 Persaranno determinanti i primi giri. Se davvero vorrà giocarsela, dovrà riuscire a non far scappare via. Se lo spagnolo iniziasse a prendere 7-8 decimi di vantaggio, chiudere il gap diventerebbe molto difficile.