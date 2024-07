L’eclettico Truppi a Gualtieri per ’Terreni Fertili Festival’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024) Stasera alle 21,30 al Teatro Sociale diprosegue la rassegna "TerreniFestival" con il live in solo di Giovanni, tra gli artisti più eclettici della musica indipendente italiana. Un incontro ravvicinato e intimo con l’universo poetico del cantautore.è un polistrumentista, cantante, poeta. Fin da bambino dimostra un’affinità per la musica e all’età di sette anni inizia a suonare il pianoforte che diventa lo strumento chiave del suo repertorio musicale. In poco più di un decennio e in cinque dischiha evidenziato una scrittura musicale varia, capace di attingere da linguaggi diversi come jazz, blues, rock, punk e canzone d’autore, unendoli a un’inventiva metrica che nel canto spesso allunga le sillabe per meglio comprenderle tra le maglie dell’armonia.