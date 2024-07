La vittoria di Macron E meno male che era un pazzo…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 luglio 2024) Ah, Emmanuel, il presidente pazzo che tutti adorano criticare. Sembrava che stesse conducendo la Francia verso il precipizio, come un moderno Icaro, volando troppo vicino al sole con quelle sue elezioni anticipate. E invece, voilà, la Francia non è caduta nel baratro dell’estrema destra. Chi l’avrebbe mai detto? Con la sua tipica spavalderia,ha rischiato il tutto per tutto, giocando una partita che in molti hanno definito azzardata. E, per un attimo, sembrava proprio che il nostro eroe nazionale avesse perso il senno, pronto a consegnare il paese a Marine Le Pen e al suo Rassemblement National. Ma ecco che il miracolo accade: la Francia ha risposto con una mobilitazione straordinaria, evitando l’incubo autoritario. Ah, i francesi e la loro innata teatralità politica! Ricordate quando tutti gridavano alla follia? “è pazzo!”, “Ha perso la bussola!” E invece, a giochi fatti, si scopre che il nostro presidente aveva un piano.