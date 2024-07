La stilista Pola Cecchi a favore del Gruppo Elba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) Firenze, 7 luglio 2024 – L’atmosfera era quella magica delle serate estive immerse nella campagna. La finalità nobile, dettata dalla volontà di fare del bene al prossimo. Sono stati questi gli ingredienti della conviviale organizzata ieri sera dalla notafiorentinanella sua tenuta di Rignalla, dove ha ospitato oltre 150 persone con lo scopo di raccogliere fondi adell’AssociazioneAPS “nata nell’estate del 1977 – ha spiegato- dal desiderio di Don Andrea Faberi di sovvertire la condizione di isolamento sociale in cui si trovavano alcune persone con disabilità residenti nel territorio della sua parrocchia. L’esperienza nacque come una vacanza in amicizia presso l’Isola del Giglio, in Toscana, all’insegna della condivisione e dell’aiuto reciproco.