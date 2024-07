La Fiera del libro delle vanità

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 7 luglio 2024) Il documento degli scrittori italiani che protestano contro le ingerenze del governo Meloni all’evento librario di Francoforte, è surreale. Da 50 anni è dominante una cultura orientata a sinistra. Come già denunciava il grande filosofo Giovanni Reale. Da che pulpito viene la predica. La casta intellettuale di sinistra rimprovera alla destra di governo di prevaricare, intimidire e censurare la cultura non allineata al potere politico. Leggendo il documento firmato dagli scrittori invitati alladeldi Francoforte contro le ingerenze del governo Meloni sulla cultura e la denuncia di censure, prevaricazioni e intimidazioni, ho ripensato agli ultimi cinquant’anni di vita culturale del nostro Paese, di cui sono stato testimone e non solo.