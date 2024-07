Jasmine Paolini entra in top5 nella classifica WTA Race! Finals sempre più vicine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 7 luglio 2024)approda ai quarti di finale di Wimbledon:WTA l’azzurra si porta a quota 3635, salendo in quarta posizione e scavalcando momentaneamente la statunitense Coco Gauff, ora quinta a quota 3598. Se la stagione finisse in questo momento l’azzurra, dunque, sarebbe qualificata alledi Riad. Al termine dell’ultimo torneo del WTA Tour dell’anno solare si qualificheranno per ledi Riad le prime sette dellamondiale. Inoltre, la tennista meglio piazzata tra le vincitrici dei tornei del Grand Slam comprese tra l’ottavo ed il ventesimo posto prenderà parte alle. Infine, qualora vi siano due vincitrici Slam comprese tra l’ottavo ed il ventesimo posto, soltanto chi sarà meglio piazzata tra le due avrà diritto alla partecipazione, mentre l’altra sarà la prima riserva.