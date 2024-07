Italia-Serbia amichevole 2024 volley femminile in tv | data orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) Inizia il conto alla rovescia per Italia-Serbia di volley femminile. Le azzurre di Julio Velasco, fresche vincitrici della Volleyball Nations League, tornano in campo per quello che è l'ultimo test match prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Dall'altra parte della rete c'è la compagine serba allenata dall'italiano Giovanni Guidetti, che va a caccia di una grande prestazione per rilanciarsi dopo la mancata qualificazione alle Finals di VNL. Si preannuncia grande spettacolo: l'appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 9 luglio al Palazzo Wanny di Firenze, in diretta tv e streaming. L'amichevole Italia-Serbia di volley femminile di martedì 9 luglio è visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play gratuitamente (previa registrazione).