Investita e uccisa da un vigile ubriaco

(Di domenica 7 luglio 2024) Era sposata e aveva una bimba di sette anni, Lucia Passariello, la 27enne morta a Camposano (Napoli) dopo essere statada un’auto guidata da un uomo di 26 anni che aveva un elevato tasso alcolemico nel sangue. L’investitore, unurbano, è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari. La donna venerdì sera stava passeggiando a poco distanza da casa, in in compagnia di due nipotine di 7 e 10 anni fortunatamente rimaste illese.